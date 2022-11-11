Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere 20.5 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu /11 Kasım 2022 01:52

İngiltere 20.5 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu

İngiltere, Rus oligarklara ait 20,5 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

İngiltere, hükümete ait web sayfasından Rus oligarklar ve Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yaptırım uygulanan diğer kişi ve kuruluşlar tarafından tutulan toplam 20,5 milyar dolar değerindeki varlıkları dondurduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği'ndeki tüm ülkeler 13 milyar 800 milyon Euroluk Rus varlığını dondurmuştu. Şuan İngiltere tek başına Avrupa Birliği ülkelerinden daha fazla yaptırımı hayata geçirmiş durumda.

İngiltere, Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasıyla Batı'ya giden Rus parasının çoğunun varış noktasıydı. Birçok zengin Rus oligarkın serveti İngiltere'deydi. 
 

İngiltere Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi'ne göre, Rusya Libya ve İran'ı geçerek İngiltere'nin en çok yaptırım uygulanan ülkesi oldu.
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