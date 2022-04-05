Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere, '4 gün çalışma' provası yapıyor /05 Nisan 2022 09:12

İngiltere, '4 gün çalışma' provası yapıyor

İngiltere'de 60 şirket ve kuruluş gelecek hazirandan itibaren 6 ay boyunca haftada dört gün çalışma programını uygulamaya koyacak. 3 bin çalışanın katılacağı ülke tarihindeki en uzun süreli deneme programı Ocak 2023'te sona erecek.

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Pilot uygulama tamamlandığında alınan sonuçlar Cambridge, Oxford ve Boston College üniversitelerinde incelenecek.

Programda çalışanların çalışma süreleri yüzde 20 oranında kısaltılırken kazançlarında bir değişiklik olmayacak. Fakat 4 günlük çalışma haftasındaki performanslarının 5 günlük olandan az olmamasını taahhüt etmeleri istenecek.

Başarılı İzlanda örneği

İzlanda'da aynı şekilde gerçekleştirilen bir pilot program büyük bir başarı yakalamıştı. Başkent Reykavik'te gerçekleşen programa 2 bin 500'den fazla çalışan katılmıştı. "Ezici bir başarı" olarak nitelendirilen program çerçevesinde çalışanlarda stresin azaldığı, tükenmişlik riskinin düştüğü gözlemlenmiş, buna karşılık üretkenliğin arttığı ve verilen hizmetler üzerinde olumsuz bir durum yaşanmadığı ortaya çıkmıştı.

2015 ve 2016'da gerçekleştirilen denemeler sonrası ülke çalışma hayatında kökten değişikliklere gidilmişti.

Geçen yıl İzlanda'daki çalışanların yüzde 86'sı daha kısa haftalarda çalışmalarını ya da saatlerini azaltmalarını sağlayan sözleşmelere imza attı.

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Covid-19 'farklı beklentiler' oluşmasına neden oldu

Bu pilot çalışmanın organizatörleri sağlıklı bir yaşam ve iş dengesini neyin oluşturduğu konusunda çalışanların farklı beklentilerle salgından çıktığının altını çiziyor.

Örneğin fiziksel ofis alanına bağlılık salgınla beraber sorgulanmaya başlarken 5 günlük çalışma süresinin gerekliliği konusunda da akıllarda soru işaretleri oluştu.

Deneme, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen benzer pilot programlarla birlikte yürütülecek.
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