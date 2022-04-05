İngiltere, '4 gün çalışma' provası yapıyor

Başarılı İzlanda örneği





Covid-19 'farklı beklentiler' oluşmasına neden oldu

Pilot uygulama tamamlandığında alınan sonuçlar Cambridge, Oxford ve Boston College üniversitelerinde incelenecek.Programda çalışanların çalışma süreleri yüzde 20 oranında kısaltılırken kazançlarında bir değişiklik olmayacak. Fakat 4 günlük çalışma haftasındaki performanslarının 5 günlük olandan az olmamasını taahhüt etmeleri istenecek.İzlanda'da aynı şekilde gerçekleştirilen bir pilot program büyük bir başarı yakalamıştı. Başkent Reykavik'te gerçekleşen programa 2 bin 500'den fazla çalışan katılmıştı. "Ezici bir başarı" olarak nitelendirilen program çerçevesinde çalışanlarda stresin azaldığı, tükenmişlik riskinin düştüğü gözlemlenmiş, buna karşılık üretkenliğin arttığı ve verilen hizmetler üzerinde olumsuz bir durum yaşanmadığı ortaya çıkmıştı.2015 ve 2016'da gerçekleştirilen denemeler sonrası ülke çalışma hayatında kökten değişikliklere gidilmişti.Geçen yıl İzlanda'daki çalışanların yüzde 86'sı daha kısa haftalarda çalışmalarını ya da saatlerini azaltmalarını sağlayan sözleşmelere imza attı.İzlanda'da haftada 4 gün çalışma denemesi kanıtladı: Hizmet aksamıyor hatta iyileşiyorBu pilot çalışmanın organizatörleri sağlıklı bir yaşam ve iş dengesini neyin oluşturduğu konusunda çalışanların farklı beklentilerle salgından çıktığının altını çiziyor.Örneğin fiziksel ofis alanına bağlılık salgınla beraber sorgulanmaya başlarken 5 günlük çalışma süresinin gerekliliği konusunda da akıllarda soru işaretleri oluştu.Deneme, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen benzer pilot programlarla birlikte yürütülecek.