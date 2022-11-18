Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere, 44 milyonu dolandırılan Türk işkadınını konuşuyor /18 Kasım 2022 10:55

İngiltere, 44 milyonu dolandırılan Türk işkadınını konuşuyor

İngiltere bu dolandırıcılık olayını konuşuyor. Kibar Holding'in yönetim kurulu üyesi olan Aysun Kibar'ın 2 milyon pound yani yaklaşık 44 milyon TL dolandırıldığı ortaya çıktı. İngiliz mahkemesinde görülen davaya İngiliz medyası büyük ilgi gösterdi.

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Ünlü iş insanı Aysun Kibar’ın Londra’da görülen davasında, Harvard mezunu bir avukat olan Tim Damiani’nin Aysun Kibar’ı kandırarak yaklaşık 2 milyon pound (yaklaşık 44 milyon TL) dolandırıldığı ortaya çıktı.

Bir internet sitesinin aktardığına göre duruşmada jüri ifadeleri dinlerken Harvard mezunu Damiani’nin Kibar’ı Mayfair’de hiç görmediği bir evi 1.5 milyon sterline almaya ikna etti. Fakat daha sonra Kibar parayı geri isteyince 69 yaşındaki Damiani, “Neden bahsettiğini anlamıyorum” diyerek geçiştirdi.

8 odalı malikaneyi satın almak için

Duruşmada Kibar’ın (ortadaki) nasıl dolandırıldığı jüri üyelerine anlatıldı. Olay mahkemeye taşınırken Damiani dolandırıcılık iddialarını yalanladı. Damiani’nin eşi ve Kibar’ın yakın arkadaş oldukları ve Türkiye’de birlikte büyüdükleri de belirtildi. Kibar’ın almak için para gönderdiği 28 Charles Street’teki 8 odalı malikanenin fotoğraflarını İngiliz tabloid basını yayınladı.

Farklı isimler kullanıyormuş

Öte yandan duruşmada Damiani’nin farklı isim ve mahlaslar da kullandığı ve Kibar’ın Dr. Ali Tamimi ismiyle tanıdığı da kayıtlara geçti. Southwark mahkemesinde görülen davada avukat Sophie Stannard, “Kibar’ın etkili bir ailesi var ve yıllık geliri 255 bin pound (yaklaşık 5.6 milyon TL). Fakat kosmopolitan yaşam tarzına rağmen muhafazakar değerlere sahip ve evli erkeklerle doğrudan iletişime nadiren geçiyor. Kibar, Damiani’nin ailesinin de varlıklı olduğunu düşündü. Avukat olduğu ve Harvard’a gittiği için” dedi.

Türkiye’de durumdan kaçmak için Kibar’ın İngiltere’den ev alıp vatandaşlık almayı düşündüğü bir dönemde Damiani’nin yardımcı olduğu ve hem Kibar hem de iki çocuğu için pasaport başvurusu için 300 bin pound ödediği belirtildi. 2016’da meydana gelen olayda Kibar’ın 75 bin, 80 bin ve 150 bin pound ödediği de belirtildi.

Pasaport almak için 200 bin pound

Damiani’nin daha sonra “İtalyan pasaportuna başvurmak da mantıklı olur. Arkadaşım Giuseppe yardımcı olabilir. Roma’daki arkadaşım 80 bin pounda her şeyin hallolacağını söyledi” dediği de ortaya çıktı. Kibar’ın 200 bin pound ödediğini fakat pasaport almadığını belirtilirken, 1.5 milyon pounda Londra’nın lüks muhitlerinden Mayfair’de bir ev satın almak için anlaştığı ve Damiani’nin de aracı olduğu aktarıldı.

Parayı kumarda harcadı iddiası

Kibar’ın paraları vermesine rağmen karşılığında bir şey alamamasından dolayı endişelendiği mahkemede belirtilirken Kibar Damiani’nin paranın 500 bin poundunu kumarhanelerde harcadığını ve 76.500’ünü ise çocuklarına gönderdiğini öne sürdü.

Olay İngiliz medyasında büyük yankı uyandırırken ülkenin saygın gazetelerinden The Times davanın devam ettiğini belirtti. Öte yandan İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mirror ise hem Kibar’ın hem de Mayfair’de bahsi geçen lüks evin fotoğraflarını paylaştı.

Aysun Kibar kimdir?

Kayseri doğumlu olan Aysun Kibar, 1982 yılında Robert Koleji’nden mezun oldu. Üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde 1989’da tamamlayan Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmasının yanı sıra Kibar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak da çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde yer almasıyla biliniyor.
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