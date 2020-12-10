İngiltere, AB’ye pazara kadar süre verdi

Başbakan Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün gerçekleştirdikleri görüşmede ticaret anlaşması konusunda anlaşmazlığa yol açan hususları çözme konusunda başarı sağlayamamışlar ve Pazar günü bitimine kadar uzlaşmaya varmak için birbirlerine zaman tanıma kararı almışlardı.







İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, BBC TV’ye yaptığı açıklamada, “Hâlâ görüşmelerin devam etmesini sağlayacak bir ortam var fakat ciddi ayrışma noktaları da var” dedi.





Raab, “Pazar günü sanırım önemli bir an olacak. Bu görüşmeler sırasında asla ‘asla’ diyemezsiniz fakat bir sonuca varmamız gerekiyor” diye ekledi.





Raab’ın verdiği bilgiye göre İngiltere ve AB balıkçılık ile rekabetçilik konularında anlaşma sağlayamıyorlar.





BUGÜN ACİL DURUM PLANI AÇIKLANDI





Öte yandan Avrupa Komisyonu, Brexit’ten yıl sonunda çözümsüzlük çıkması durumunda hava, kara ve tren yolu trafiğinde aksaklık oluşmaması için bugün bir acil durum planı açıkladı.





Avrupa Komisyonu ayrıca İngiltere ve AB’nin balıkçılık yaptıkları sulara olan karşılıklı erişimin bir yıla kadar devam etmesini de teklif etti.





AB’den resmen Ocak ayında ayrılan İngiltere bu yıl sonuna kadar geçiş döneminde kalacak. Geçiş döneminde ticaret ve uluslararası dolaşım İngiltere hâlâ AB üyesiymiş gibi devam ediyor. Ancak 31 Aralık’a kadar anlaşma sağlanaması halinde İngiltere’nin AB ile ticareti durma noktasına gelecek, tedarik zincirlerinde aksama olacak.