İngiltere'den Abramoviç'e kötü haber

İngiltere, Chelsea futbol kulübünün sahibi milyarder Roman Abromoviç'in de aralarında olduğu yedi Rus iş adamının mal varlığını dondurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlıkları nedeniyle mal varlığı dondurulan iş adamlarının servetinin toplam değerinin yaklaşık 19 milyar 740 milyon dolar olduğu belirtiliyor.



Yaptırım listesinde yer alan diğer altı isim, Rosneft'in CEO'su İgor Seçin, enerji ve maden şirketi En+ Group'ta hisseleri olan Oleg Deripaska, VTB Bank Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kostin, Gazporm CEO'su Aleksey Miller, petrol ve doğal gaz taşımacılığı şirketi Transneft'in başkanı Nikolay Tokarev ve Bank Rossiya CEO'su Dmitri Lebedev.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, konuyla ilgili açıklamasında "Putin'in Ukrayna'ya korkunç saldırısını destekleyenler için güvenli limanlar olamaz" ifadelerini kullandı.



