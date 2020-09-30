İngiltere, AB'yi ikna edemedi

BBC'nin haberine göre bu durum İngiltere ile Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret anlaşmasına varabilmesi halinde bile İngiltere'nin ihraç ettiği bazı otomotiv ürünlerinden ek gümrük vergisini alınacağı anlamına geliyor.







İngiltere'nin Brexit Müzakerecisi David Frost'un otomobil sektörü yetkililerine yazdığı mektuba atıfta bulunuldu.





Habere göre İngiltere'nin AB ile araç parçalarına yönelik bir anlaşmaya varmakta henüz başarılı olamadığı belirtilen mektupta, "Israrcı olmamız mümkün değil." ifadeleri yer aldı.