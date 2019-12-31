İngiltere asgari ücrete zam yaptı: Saat ücreti 8.74 pound oldu

Söz konusu artış 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.







Euronews'te yer alan haberde ücret artışını değerlendiren Başbakan Boris Johnson, "Yoğun çalışanlar her zaman karşılığını almalı. Ancak insanlar çok uzun zamandır hak ettikleri ücret artışlarını görmediler." dedi.





İngiltere'de işsizlik oranı 1970'lerden bu yana en düşük seviyede bulunuyor. Ancak 25 yaş ve üstü için saat başı asgari ücret uzun zamandır 8,21 pound seviyesinde.





İngiltere hükümetin planı 2024’e kadar asgari ücretin saatini 10,5 sterlin yapmak. Bu da önümüzdeki 5 yıl içinde asgari ücretin yüzde 28 artacağı anlamına geliyor.