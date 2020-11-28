Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere aşı bakanı atadı /28 Kasım 2020 16:35

İngiltere aşı bakanı atadı

İngiltere, aşı sürecinin sağlıklı yönetilebilmesi için ilk adımı attı. Hükümet, Aşıdan sorumlu bir Sağlık Bakanı olacağını açıkladı.

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İngiliz hükümeti, koronavirüs aşısının uygulanmasından sorumlu Sağlık Bakanı olarak Nadhim Zahawi'yi atadığını duyurdu. 

İngiltere hükümeti, "kontrollü insan enfeksiyonu" yoluyla aşı geliştirme konusunun tartışıldığını açıklamıştı.

Nadhim Zahawi kimdir?

Zahawi, 2 Haziran 1967'de Bağdat'ta Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Dokuz yaşında, o ve ailesi, Saddam Hüseyin'in iktidardaki ilk yıllarında 1976'da Irak'tan İngiltere'ye kaçtı.

Zahawi, Ibstock Place School'da ve ardından Londra, Wimbledon'da bağımsız bir okul olan King's College School'da özel eğitim gördü ve ardından University College London'da Kimya Mühendisliği okudu ve lisans derecesi aldı.

Smith & Brooks Ltd'de Avrupa Pazarlama Direktörü olarak bir kariyerin ardından Zahawi, Jeffrey Archer'ın eski sözcüsü Stephan Shakespeare ile YouGov'u kurdu. Zahawi, 2005'ten 2010'a kadar YouGov'un CEO'suydu.
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