İngiltere aşı denenecek gönüllülere, kasten 'corona' bulaştıracaklar

Financial Times’ın haberine göre ‘meydan okuma’ (challenge) deneylerine ocak ayında Londra’da bir karantina tesisinde başlanacak. Deneylere ABD merkezli bir organizasyon olan 1Day Sooner aracılığıyla kaydolan yaklaşık 2 bin gönüllü katılacak.









Gönüllülere önce aşı yapılacak ardından bir doz corona virüsü verilecek. Hangi aşıların deneyde kullanılacağı belirtilmezken, Britanyalı AstraZeneca ve Fransız Sanofi firmalarının aşılarının deneye dahil olmayacağını açıkladı.





Hükümetin kaynak sağlayacağı çalışma için ayrıca kamu fonlaması da başlatılacak.





Çalışmanın akademik ayağının yürütüleceği Imperial College London deneyi doğrulamazken, Reuters’a konuşan bir hükümet yetkilisi söz konusu deneyler için işbirliği yapıldığını doğruladı