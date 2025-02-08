İngiltere: 'Ateşkes mümkün değil, savaş aylarca sürecek'

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David Lammy, The Guardian’a yaptığı söyleşide, Ukrayna’daki savaşın en az birkaç ay daha süreceğini ve barış müzakerelerinin yakın zamanda başlamayacağını söyledi.

Trump’ın Barış Söylemi ve Ukrayna Planı





Lammy, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, “Ukraynalılar için ateşkes ancak müzakerelerle mümkün olabilir. Ancak şu anda Putin’in barış görüşmelerine yanaşmadığı açık. Bu nedenle savaşın birkaç ay daha süreceğini düşünüyorum” dedi.Lammy, ABD’nin de Rusya’nın müzakereye yanaşmadığını düşündüğünü ifade ederek, “Barış görüşmelerinin başlaması için haftalar var gibi görünüyor” dedi.Barış müzakerelerine dair beklentiler, Donald Trump’ın başkanlık görevine başlamasıyla artış gösterdi. Trump, seçim kampanyası boyunca Ukrayna’daki savaşı altı ay içinde bitirme sözü vermişti. Cumhuriyetçi ekibi, 2024 yazında bir çözüm planı hazırlamıştı. Bu plan, Ukrayna’ya askeri yardımın devam etmesini ancak müzakerelerin başlamasını şart koşuyordu. Ayrıca, Moskova’nın görüşmeleri reddetmesi halinde Kiev’e silah sevkiyatının artırılacağı tehdidini içeriyordu.Trump ekibi, bu çözüm planını 14-16 Şubat tarihlerinde yapılacak Münih Güvenlik Konferansı’nda Avrupalı müttefiklerle ele alacak. Trump, göreve geldikten sonra Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar ve ek gümrük vergileri uygulanabileceğini söylemişti.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 7 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Trump ile anlaşmaya hazır olduğunu ancak Ukrayna’nın doğal kaynaklarını bedelsiz vermeyeceğini vurguladı. ABD ile ortaklık çerçevesinde bu kaynakların geliştirilebileceğini belirten Zelenskiy, Washington yönetimiyle nadir toprak elementleri konusunda iş birliğine açık olduklarını söyledi.Ayrıca, Putin ile doğrudan görüşmeye hazır olduğunu belirten Zelenskiy, “Eğer Ukrayna halkına barışı getirecek tek yol buysa, bu ihtimali değerlendirebiliriz” dedi.