İngiltere, Athena grubuna vize vermedi, konser iptal edildi

Athena Müzik Grubu’nun Londra’da düzenleyeceği konser, grup üyeleri vize alamadığı için iptal edildi.



Athena Müzik Grubu, cumartesi günü Londra’da konser düzenleyecekti. Grup üyeleri konser için İngiltere’ye vize başvurusunda bulundu. Ancak ekip üyelerinden bazıları vize alamadı.



Organizasyon şirketi, vize konusundaki sorun çözülemediği için konseri iptal etmek zorunda kaldı.



Şirket tarafından yapılan açıklamada, vize için gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde iletildiğini ancak vize sürecinin henüz sonuçlanmadığı belirtilerek konserin iptal edildiği duyuruldu.