Samanyolu Haber /Dünya / Boris Johnson'a verilen ceza belli oldu /12 Nisan 2022 20:28

Boris Johnson'a verilen ceza belli oldu

Koronavirüs kısıtlamalarının olduğu dönemde bu kuralları ihlale ttiği tespit edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a verilen cezanın belli olduğu açıklandı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İngiliz hükümeti, koronavirüs (Covid-19) karantinası döneminde katıldıkları partilerle gündeme gelen Başbakan Boris Johnson ve Finans Bakanı Rishi Sunak'a para cezası kesileceğini açıkladı.

Başbakanlıkta düzenlenen partiler için daha önce 20 kişiye para cezası verileceği duyurulmuştu.

12 FARKLI ETKİNLİK SORUŞTURULDU

Polis, İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edilmiş olabileceği 12 ayrı etkinliği soruşturdu. Bunlardan en az üçüne Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı biliniyor. Soruşturma çerçevesinde, katılımcıları belirlemek için 100'den fazla kişiye anket gönderildi.

Kısıtlamalar sürerken yapılan partiler, kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuş ve kendi partisinden bazı milletvekilleri Johnson'a istifa çağrısında bulunmuştu.Ancak bu milletvekillerinin bir kısmı Ukrayna'da savaş çıktıktan sonra bu taleplerini geri çekti. Diğerleri ise atacakları adımları belirlemek için polis soruşturmasının tamamlanmasını bekleyeceklerini bildirdiler.
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