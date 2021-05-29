Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Başbakanı hakkında rapor: 'Görevini kötüye kullanmadı ama akılsızca davrandı' /29 Mayıs 2021 08:48

İngiltere Başbakanı hakkında rapor: 'Görevini kötüye kullanmadı ama akılsızca davrandı'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin tadilatıyla ilgili hazırlanan resmi raporda, Johnson'ın görevini kötüye kullanmadığı ama "akılsızca" davrandığı sonucuna varıldı.

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Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ve oğluyla birlikte yaşadığı Downing Street'teki dairenin yenilenme masraflarını kimin karşıladığını açıkça beyan etmediği ve bağış karşılığında bu kişiye bir iltimas sağlayıp sağlamadığı belirsiz olduğu gerekçeleriyle eleştiri altındaydı.

Tadilatın 90 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 94 bin TL) mâl olduğu tahmin ediliyor.

Başbakan'ın etik konulardaki danışmanı Christopher Geidt, Cuma günü yayımladığı raporda, tadilat konusunda danışmanlarının Johnson'ı "iyi bilgilendirmediği" ancak Başbakan'ın etik kuralları ihlâl etmediği sonucuna vardı.

Raporda Geidt'in, "Başbakan Downing Caddesi'ndeki 11 No'lu dairenin yenilenmesinin - bence akılsızca bir şekilde - nasıl finanse edileceğine daha titiz şekilde bakmaksızın devam etmesine izin verdi" ifadeleri yer aldı.
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