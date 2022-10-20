İngiltere başbakanı istifa etti

Euronews'İn verdiğigöre, İngiltere tarihinde 44 gün ile görevde en kısa süre kalan başbakan olan Truss, 'ekonomideki hatalardan dolayı' geçen hafta özür dilemiş ancak istifa etmeyeceğini açıklamıştı.Başbakanlık Ofisi Downing Street 10 Numara'nın önünde açıklama yapan Truss Muhafazakar Parti liderliğine aday olduğunda verdiği sözleri yerine getiremediğini ve partisinin ona olan inancını kaybettiğini kabul ettiğini belirtti.Otomatik olarak ülkenin yeni başbakanı olacak parti liderliği için gelecek hafta oylama yapılacak. Truss yeni isim belirlenene kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini de vurguladı.Truss'ın 23 Eylül'de açıkladığı ekonomik program piyasalarda şok etkisi yaratmış, İngiliz sterlini ve hazine tahvillerinin çakılmasına yol açmıştı.Sonrasında programın çok büyük bir kısmını iptal etmesine ve maliye bakanını değiştirmesine rağmen partili milletvekillerinin istifa çağrısı artarak sürmüştü.Muhafazakar milletvekilleri arasında Truss'ın yerine geçecek en muhtemel isimlerin önceki seçimlerde sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alan Rishi Sunak ve Penny Mordaunt olduğu konuşuluyor.