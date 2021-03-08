Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Başbakanı Johnson'dan kısıtlama yorumu /08 Mart 2021 23:23

İngiltere Başbakanı Johnson'dan kısıtlama yorumu

Koronavirüsle mücadelenin devam ettiği İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın, kısıtlamaların kaldırılması konusunda yaptığı açıklamada "Tarihlere göre değil, verilere göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesinin ilk aşaması olan okulların yeniden açılmasını "büyük ve duygusal gün" olarak nitelendirdi. Johnson, daha fazla kısıtlamanın kaldırılması için verilere bakılması gerektiğini belirterek, "Tarihlere göre değil, verilere göre hareket edeceğiz" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede okulların açılmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Johnson, İngiltere'de okulların yeniden açılması nedeniyle bugünün "büyük" ve "duygusal" bir gün olduğunu ifade etti. Başbakan Johnson, Covid-19 kısıtlamalarını hafifletmeye yönelik yol haritasının planlandığı gibi devam edebilmesi için "kurallara uymanın her zamankinden daha hayati olduğunu" vurguladı. Johnson, hükümetin bir sonraki planının 29 Mart tarihinde daha fazla kısıtlamayı kaldırmak olduğunu belirterek, bu kararda "tarihlere göre değil verilere göre hareket edileceğini" aktardı. Johnson, insanların kısıtlamaları hafifletmek için acele etmektense "güvenliği" tercih edeceklerini düşündüğünü belirtti.

Johnson, İngiltere'de son günlerde 100'ün altına düşen günlük ölüm sayısına ilişkin, "İhtiyatlı kalmalıyız" ifadelerini kullandı. Başbakan Johnson, enfeksiyon oranları ve hastanede yatan hasta sayısının hala "geçen yılın standartlarına göre çok yüksek" olduğunu sözlerine ekledi.

"Aşı pasaportları hayatımızın bir parçası olacak"

Johnson ayrıca uluslararası seyahatler için aşı pasaportlarının "gelecekte hayatımızın bir parçası" olacağını belirterek, ancak aşı pasaportu konusunun "her türlü sorunu gündeme getirdiğini" sözlerine ekledi.

"İlk iki haftada vakalarda artış bekleniyor"

İngiltere'nin Baş Sağlık Görevlisi Yardımcısı Dr. Jenny Harries ise, okulların açıldığı ilk iki haftada vakalarda artış görmeyi beklediklerini, ancak aşılama programı ve testler nedeniyle "ileriye dönük çok iyimser" olduğunu aktardı. Harries, "İlk iki haftanın ötesine bakmak gerçekten önemli" diyerek, çocuklar ve aileleri için yapılan testlere alışmanın biraz zaman alacağını, ancak "okullarda virüs bulaşma sayısının da azaltacağını" ifade etti. Harries, "Böylece okullar doğası gereği daha güvenli yerler olacak" dedi.

İngiltere’de toplam vaka sayısı 4 milyon 223 bin 232'ye, toplam ölüm ise 124 bin 566'ya yükseldi.

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