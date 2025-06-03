Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Başbakanı Starmer: Birleşik Krallık ‘savaşa hazır olma’ sürecine giriyor /03 Haziran 2025 09:53

İngiltere Başbakanı Starmer: Birleşik Krallık ‘savaşa hazır olma’ sürecine giriyor

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, savunma harcamalarına yönelik yeni planlarını açıkladı. Glasgow’da pazartesi sabahı yaptığı konuşmada Starmer, ülkenin “savaş yapmaya hazır” hale geleceğini ve İngiltere’nin şu anda Soğuk Savaş’tan bu yana en ciddi, en ani ve en öngörülemez tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

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Başbakan, İngiltere’nin 12 adet saldırı denizaltısı inşa edeceğini, altı yeni mühimmat fabrikası kuracağını ve binlerce uzun menzilli silah üreteceğini duyurdu. Denizaltılar, İngiltere, Avustralya ve ABD’nin oluşturduğu AUKUS güvenlik anlaşması kapsamında yapılacak. Starmer, her 18 ayda bir yeni denizaltı inşa edileceğini ifade etti.

Ayrıca, İngiltere’nin egemen nükleer başlık programı için 15 milyar sterlinlik yatırım yapılacağı açıklandı. Bu yatırımların, ülkenin nesiller boyu güvenliğini sağlamak amacıyla olduğu belirtildi.

Stratejik Savunma İncelemesi ise bugün ilerleyen saatlerde yayımlanacak. İnceleme, eski NATO Genel Sekreteri ve İşçi Partisi üyesi George Robertson tarafından hazırlandı. Starmer, bu belgenin ülke genelinde “ortak bir amaç doğrultusunda birlik” sağlayacağını ve “her vatandaşın bir rol oynayacağı” bir savunma anlayışı getireceğini söyledi. Starmer, “Avrupa’da savaş, yeni nükleer tehditler, günlük siber saldırılar ve Rusya’nın artan saldırganlığıyla karşı karşıyayız,” dedi. 

İngiltere halihazırda GSYİH’sının %2,3’ünü savunmaya harcıyor. Hükümet, bu oranın 2027’ye kadar %2,5’e çıkarılacağını şubat ayında açıklamıştı. Ancak hedef, NATO’nun üyeler için önerdiği %3,5-%5 düzeylerinin altında kalıyor. Starmer, %3 hedefinin bir sonraki parlamento döneminde (2030’lar) mümkün olacağını belirtti.

Üç ana değişiklik açıklayan Starmer, ilk olarak silahlı kuvvetlerin ana amacının artık “savaş kabiliyeti” olduğunu vurguladı. İkincisi, yapılan her yatırımın NATO’nun gücünü artıracağını söyledi. Son olarak da, savunma alanında “savaş zamanı hızında” yenilik yapılacağını ve İngiltere’nin NATO’daki en hızlı yenilikçi ülke olmayı hedeflediğini belirtti. Geçen hafta Savunma Bakanı John Healey de yapay zeka ve drone teknolojilerine artan yatırımları duyurmuştu.
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