İngiltere Başbakanı Starmer, Brexit ardından AB ile ilişkileri yenilemek için Almanya'da

İngiltere'de 4 Temmuz'da Muhafazakar Parti'nin 14 yıllık iktidarını sonlandırarak iktidara gelen İşçi Partisi lideri Başbakan Keir Starmer, Avrupa Birliği (AB) ilişkileri yeniden geliştirme kapsamında Çarşamba günü Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'ı ziyaret etti.



Euronews'te yer alan habere göre Starmer, bu ziyaretin ardından Fransa'da da temaslarda bulunacak.



Scholz ile önemli bir ekonomik ve savunma anlaşmasını görüşecek olan Starmer, İngiltere'nin önceki Muhafazakar hükümetin Avrupalı müttefikleriyle olan kırılgan ilişkilerini düzeltmeyi umuyor.



Salı günü Berlin'de bulunan Starmer, Çarşamba günü erken saatlerde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmeden önce simgesel Brandenburg Kapısı'nı ziyaret etti. Daha sonra Almanya Şansölyesi Scholz tarafından başbakanlık binası önünde askeri törenle karşılandı.



Starmer, solcu bir dost olan Scholz ile daha önce görülmemiş derecede ikili askeri iş birliği, ticaret ve enerji gibi alanlarda daha fazla ortaklık umdukları yeni bir anlaşmayı görüşecek.



Starmer yaptığı açıklamada, “Brexit konusunda köşeyi dönmeli ve bir önceki hükümetin geride bıraktığı bozuk ilişkileri düzeltmeliyiz. Avrupa ile ilişkilerimizi sıfırlamak için elimizde bir kez ele geçecek bir fırsat var," ifadelerini kullandı.



Batı Avrupa'nın en büyük savunma harcamacılarına sahip İngiltere ve Almanya, eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki yılın başlarında Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri desteğini azaltma olasılığı öncesinde savunma iş birliğini arttırmanın yollarını arıyor.



Trump, seçilmesi halinde “Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) amacını ve NATO'nun misyonunu” yeniden gözden geçireceği uyarısında bulundu.



Ayrıca Ukrayna'ya daha fazla yardım göndermeyi taahhüt etmeyen Trump, savunma bütçelerini arttırmayan müttefikleri savunmayacağını söylemişti.



Trump, 5 Kasım'daki seçimlerde Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile sıkı bir yarış içinde.



Trump'ın başkan yardımcısı adayı olarak JD Vance'i seçmesinden bu yana ABD'nin Ukrayna'ya desteğini kesebileceği yönündeki endişeler arttı.



Vance, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'ya karşı savaşmasına yardım etmek için “açık çek” yazmasına karşı olduğunu belirtmişti.



Starmer'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre taraflar altı ay boyunca müzakereleri sürdürecek. Anlaşmanın ise gelecek yılın başlarında tamamlanması hedefleniyor.



Bu anlaşma Temmuz ayında imzalanan ortak savunma deklarasyonunu takip edecek.



Starmer Almanya ziyareti sırasında, geçen ay basında çıkan iddialara göre Rusya'nın bir suikast planının hedefi olan Alman silah üreticisi Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger'in de aralarında bulunduğu iş dünyası liderleriyle de görüşmelerde bulunacak.



Rusya haberlerin sahte olduğunu ve ciddiye alınamayacağını belirtmişti.



Starmer ayrıca İngiltere'de yaklaşık 6,000 kişiye istihdam sağlayan Siemens Energy'nin CEO'su Christian Bruch ile bir araya gelerek daha fazla yatırım ve daha fazla yüksek vasıflı istihdam yaratılması konularını görüşecek.



Almanya'daki görüşmelerin ardından çarşamba akşamı Paralimpik Oyunları açılış töreni için Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek olan Starmer, perşembe günü Thales, Eutelsat, Mistral AI ve Sanofi gibi şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek.



Starmer'ın yarışmaya hazırlanan Paralimpik sporcularla bir araya gelmesi ve ardından Elysée Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi bekleniyor.