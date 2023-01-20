İngiltere Başbakanı Sunak'a emniyet kemeri cezası kesilebilir

İngiltere'nin kuzeyindeki Lancashire bölgesinde çekildiği anlaşılan görüntülerde, Başbakan'ın aracına polis ekipleri de eşlik ediyor.



Lancashire polisi, tartışmalara sebep olan görüntülerle ilgili 'inceleme başlatıldığını' duyurdu.



İngiltere'de emniyet kemeri takmamaya en fazla 500 pound ceza verilebiliyor.



Başbakan Sunak, sosyal medya klibiyle ortaya çıkan durumla ilgili özür diledi ve bunun 'hatalı bir davranış' olduğunu söyledi.



Başbakanlık sözcüsü, Sunak'ın "hatasını tamamen kabul ettiğini" ve herkesin emniyet kemeri takması gerektiğini düşündüğünü ekledi.



Muhalefet ise Sunak'ın emniyet kemeri takmamasıyla ilgili tartışmaları değerlendirmekte gecikmedi.



İşçi Partisi, geçen yıl Sunak'ın 'temassız kart' ile ödeme yapmayı başaramadığı görüntüleri hatırlatarak, "Rishi Sunak yönetemiyor; emniyet kemerini de banka kartını da tren hizmetlerini de ekonomiyi de ülkeyi de... Liste her gün daha da uzuyor" dedi.



Başbakan Sunak bu hafta yaptığı resmi ziyaretlerde Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir jetle seyahat ettiği için de eleştiriliyordu.



Liberal Demokrat Parti yöneticisi Daisy Cooper, "Başbakan jetlerle uçmaya öyle alışmış olmalı ki arabada emniyet kemeri takmayı unutmuş" dedi.



İngiltere'de 14 yaşın üzerindeki yolcular, emniyet kemeri takmaları konusunda yasalar karşısında sorumlu tutuluyorlar. 14 yaş altındakilerin emniyet kemeri takması ise sürücünün sorumluluğunda.



2021'de araba kazalarındaki ölümlerin yüzde 30'unda, emniyet kemerinin takılmadığı tespit edildi.