Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Başbakanı'ndan ırkçı saldırı açıklaması: Müsaade etmeyeceğiz /04 Ağustos 2024 22:31

İngiltere Başbakanı'ndan ırkçı saldırı açıklaması: Müsaade etmeyeceğiz

İngiltere hükümetinin saldırılara karşı ihtiyaç bildiren camilere ek güvenlik sağlayacağını açıklamasının ardından Başbakan Keir Starmer, faşist eylemlere müsaade etmeyeceklerini duyurdu.

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Starmer, ülkede hafta başından bu yana devam eden ırkçı şiddet olaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, hafta başında Southport kentinde 3 çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırının ardından ilk olayların bu kentte yaşandığını hatırlatan Starmer, "Southport iki kere acıyı yaşadı" dedi.

Aşırı sağcıların camilere saldırdığı ve Nazi selamı verdiğini belirten Starmer, "Kim olduğumuzu göstereceğiz. Biz, korkuyu yaymaya çalışanlara ve toplumumuza ayrılık ve nefret ekenlere müsaade etmeyecek bir ülkeyiz. Herhangi bir koşulda sokaklarımızda düzenin ve hukukun yok sayılmasına müsaade etmeyiz" diye konuştu.

'BU EYLEM DEĞİL SUÇ'

Starmer, aşırı sağcıların gerçekleştirdiği gösterilerin protesto değil, suç olduğunu vurgulayarak, "Değerlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanmasını isteyen İngiliz halkı adına buna bir dur diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bugün üst düzey polis yetkilileri ve adli mercilerle yaptığı toplantı sonrası şiddet olaylarına karşı poliste yeni bir düzenlemeye gideceklerini anlatan Starmer, sosyal medya şirketlerine de seslendi.

Starmer "İki büyük sosyal medya şirketine ve onu yönetenlere sesleniyorum. Şiddet olayları internet ortamında körükleniyor. Bu bir suçtur ve sizin platformlarınızda yapılıyor. Hukuk her yerde geçerli olmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Starmer, toplantının soru cevap bölümünde, Müslüman toplumunun güvende hissetmediği yorumları hakkında, "Sizi güvende tutmak için gereken her adımı atacağımı açıkça söylüyorum. Aşırı sağcılar kim olduğunu gösterdi, biz de kim olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu.

"Bunlar, kontrolden çıkmış eylemler değil. Bir grup insan, şiddet eğilimiyle bir araya geliyor." diyen Starmer, gelecekte bu etkinliklere etkin yanıt verileceğini ifade etti.

Starmer, sosyal medyada yayılan dezenformasyonla ilgili ise "İnternette şiddeti övmek suçtur, ifade özgürlüğü değildir. Sosyal medya platformları için burada uyulması gereken bir denge var" dedi.

Faşist İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başında yaşanan bir bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi.

Bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.

Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenlemişti.

Eylemin ardından kentteki camiye saldıran ırçılar daha sonra ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentinde bir karakolu yakmıştı.

Bugün, Middlesbrough kentinde bir araya gelen ırkçılar ise mültecilerin tutulduğu bir oteli yakmaya çalışmıştı.
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