Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere başbakanından istifa açıklaması /06 Temmuz 2022 16:09

İngiltere başbakanından istifa açıklaması

Kabinesindeki ve lideri olduğu Muhafazakar Parti’deki istifa dalgasıyla sarsılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan açıklama geldi.

SHABER3.COM

İngiltere Başbakanı Boris Johson, hükümette yaşanan istifa dalgasına rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı. “Benim görevim yola devam etmek” diyen Johnson, “Hükümetin yola devam etmesinin imkansız hale geldiğini hissetseydim giderdim” dedi.

Parlamentoda konuşma yapan Johnson, ekonominin zor bir dönemden geçtiğini ve Rusya'nın Ukrayna işgalinin Avrupa'da endişeyle izlendiğini belirterek “Bu tam olarak bir hükümetten gitmek yerine işine devam etmesini bekleyeceğiniz bir dönem” dedi.

Başbakan Boris Johnson kabinesinin iki önemli ismi Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid’in istifasının ardından son olarak da Aile Bakanı Will Quince ve Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker istifa ettiklerini açıklamıştı. İngiliz basınına göre hükümette istifa dalgasının sürmesi bekleniyor.

PARTİSİNDE DESTEK HIZLA AZALIYOR
2019’da başbakanlık koltuğuna oturan Johnson, “Partygate Skandalı” olarak adlandırılan soruşturmada kendi hükümetinin yürürlüğe koyduğu kısıtlamaları açıkça ihlal ettiği ortaya çıktıktan sonra lideri olduğu Muhafazakar Parti’de geçen ay güven oylamasına tabi tutulmuştu. 359 Muhafazakar Parti milletvekili arasından 148’i Johnson’a güvenmedikleri yönünde oy kullanmış, güvenoyu almasına rağmen parti içinde giderek büyüyen hoşnutsuzluk dikkat çekmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere başbakanından istifa açıklaması Sonraki Haber >>

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:47:42