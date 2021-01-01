İngiltere Başbakanı'nın babası tepki için Fransız oluyor

Fransa'nın RTL radyosuna Fransızca konuşan Stanley Johnson, "Benim için bu zaten sahip olduğum şeyi elde etme meselesi ve bundan çok memnunum" dedi.







80 yaşındaki Stanley, "Bu bir Fransız olma meselesi değil. Yanılmıyorsam ben Fransızım! Annem Fransa'da doğdu, onun annesi de büyükbabası gibi tamamen Fransızdı" diye konuştu.





AB ile bağlantıya sahip olmanın (Fransız pasaportu alması durumunda) önemli olduğunu belirten Johnson, "Ben her zaman Avrupalı olacağım. İngilizlere, siz Avrupalı değilsiniz diyemezsiniz. Avrupa tek pazardan fazlasıdır, Avrupa Birliği'nden daha fazlasıdır. " ifadelerini kullandı.





Brüksel'de çalışan ilk İngiliz memurlardan





İngiltere'nin 47 yıllık AB üyeliğini sona erdiren politikacının babası, ülkenin 1973'te Birliğe girmesinin ardından Brüksel'e atanan ilk memurlar arasında yer aldı. Avrupa Komisyonu için çalıştı ve Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yaptı.





Brexit sürecinde İngiltere'nin AB'de kalması için kampanya yürüttü; ancak 2016'da ayrılma kararı alınmasının ardından fikrini değiştirdi.





Johnson'ın Fransız pasaportu alma planını, mart ayında yayınlanan bir kitabında kızı Rachel anlattı.





Rachel, büyükannesinin Versailles'da doğduğunu yazdı ve babasının Fransız vatandaşlığı alması durumunda kendisinin de Fransız olmak istediğini söyledi.





İngilizler, Brexit'in ardındaki geçiş sürecinin dün gece yerel saatle 23.00'te sona ermesiyle AB ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybedecek. 2016 Brexit referandumundan bu yana binlerce İngiliz'in AB ülkeleri vatandaşlığına geçtiği biliniyor.