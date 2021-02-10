Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de bir Koronavirüs mutasyonu daha! /10 Şubat 2021 09:58

İngiltere'de bir Koronavirüs mutasyonu daha!

İngiltere'de hükûmete bağlı bilim kurulu, iki farklı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mutasyonu daha bulunduğunu kaydetti.

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İngiltere, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mutasyonu ile sarsıldı. Bilim kurulu mutasyonlardan birinin "endişe verici" diye nitelendirirken, diğerinin henüz araştırılma safhasında olduğu ifade edildi.

İki mutasyonun da Güney Afrika ve Brezilya varyantlarıyla benzerlik taşıdığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre Bristol'da bulunan mutasyon Yeni Ortaya Çıkan Solunum Virüs Tehditleri Danışma Kurulu tarafından "endişe verici" olarak nitelendirildi.

Liverpool'da bulunan diğer varyantın ise araştırıldığı kaydedildi.

GÜNEY AFRİKA VE BREZİLYA VARYANTLARI

Yeni varyantlarda E484K tipi mutasyon gözlemlendi; bu da mutasyonun Koronavirüs'ün "spike proteini" olarak isimlendirilen, virüsün hücrelere yapışmasını ve içine girmesini sağlayan diken benzeri çıkıntılarda meydana geldiğine işaret ediyor.

Bu mutasyon Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında da gözlemlenmişti.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) yeni varyantlardan kaynaklanan 76 vak'anın tespit edildiğini, aşıların bu varyantlara karşı etkili olacağından emin olduklarını belirtti.
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