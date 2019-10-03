İngiltere, Brexit konusundaki yeni teklifini Avrupa Birliği’ne sundu

İngiltere’nin parçası olan Kuzey İrlanda, İrlanda adasının tümünü kapsayan bölge düzenlemesi yoluyla malların dolaşımı bakımından AB ortak pazarında kalmaya devam edecek, fakat gümrük birliğinden çıkacak.





Teklife göre, Kuzey İrlanda Meclisinin önce bu düzenlemeleri onaylaması, daha sonra ise dört yılda bir yapılacak oylama ile devamı konusunda karar vermesi gerekiyor.





PLANIN ALTERNATİFİ ANLAŞMASIZ BREXİT

Muhafazakar Partinin olağan konferansında konuşan Başbakan Boris Johnson, bu planın tek alternatifinin anlaşmasız Brexit olduğunu söyledi.





Johnson’ın azınlık hükumetine destek veren Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi teklifi desteklediğini açıkladı.









Ana muhalefet İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise Johnson’ın planının “kabul edilemez” olduğunu belirtti ve bir önceki Başkakan Theresa May’in yaptığı anlaşmadan “daha kötü” olduğunu savundu





ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI GEREKEN NOKTALAR VAR

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise İngiltere hükumetinin “olumlu gelişme” kaydettiğini, ancak “hala üzerinde çalışılması gereken bazı sorunlu noktalar bulunduğunu” kaydetti.





İngiltere’nin mevcut durumda 31 Ekim’e kadar AB’den ayrılması gerekiyor. Johnson, bu tarihin ertelenmesi için AB’ne tekrar başvuru yapmayacağını bir kez daha vurguladı.









Johnson 17 Ekim’de AB liderleri ile bir araya gelecek. Teklifin AB tarafından kabul edilmesi halinde 19 Ekim’e kadar İngiltere Parlamentosunda onaylanması gerekiyor.





Geçen ay Parlamento’dan çıkarılan bir yasa, anlaşma olmaması halinde Başbakan’ı AB’den ayrılma tarihinin 31 Ocak’a kadar uzatılması için başvuruda bulunmasını gerektiriyor.





Eski başbakan Theresa May’in daha önce sunduğu anlaşma Parlamento tarafından üç kez reddedilmişti.