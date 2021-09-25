Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere çaresizce kamyon şoförü arıyor /25 Eylül 2021 11:45

İngiltere çaresizce kamyon şoförü arıyor

İngiltere hükümeti, benzin istasyonlarının kapanmasına ve süpermarket tedarik zincirlerini durma noktasına getiren kamyon şoförü sıkıntısını çözmek için tüm yollara başvuracaklarını açıkladı.

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Dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olan İngiltere'de Brexit sonrası baş gösteren kamyon şoförü sıkıntısı, benzin istasyonlarının geçici olarak kapanmasına ve gıda arzı konusunda endişelerin artmasına neden oldu.

"Hızlı çözüm için tüm seçenekler masada"

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Covid-19 nedeniyle sürücü yeterlilik testlerine ara verildiğini, bununla birlikte İngiltere'nin sınav sayısını iki katına çıkaracağını ifade etti.

Vize şartlarının hafifletilmesi konusundaki bir soruya ise Ulaştırma Bakanı, hükümetin tüm seçenekleri gözden geçireceğini belirtti.

Sky News'a konuşan Bakan Shapps, "Ne gerekiyorsa yapacağız. Durumun hızlıca düzeleceğini göreceğiz" dedi.

Ulaştırma sektörü: Hızlı çözüm mümkün değil

Bununla birlikte ulaştırma ve lojistik şirketleri ise hızlı bir çözümün mümkün olmadığı uyarısında bulundu.

Vize şartlarında ya da ehliyet sınavlarında yapılacak değişikliklerin etkilerinin çok geç hissedileceği ve sorunun Noel Bayramı'ndan önce düzelmesinin mümkün olamayabileceği belirtiliyor.

İngiliz nakliye endüstrisi, Brexit'ten önce yaklaşık 25 bin sürücünün Avrupa'ya dönmesi ve pandemi yüzünden sürücü yeterlilik sürecinin durdurulması nedeniyle şu anda yaklaşık 100 bin sürücüye ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Shapps, Covid-19'un sorunu daha da kötüleştirdiğini ve İngiltere'nin karantina sırasında 40 bin sürücüyü test edemediğini söyledi.

Shapps, "Bu biraz küresel bir sorun, bu yüzden vizelerin açılmasının sorunu çözeceği hemen belli değil, ancak bu konuda gereken tüm yollara başvuracağız" dedi.

İngiltere merkezli çok uluslu enerji ve petrol şirketi BP, şoför azlığından dolayı ülkedeki bin 200 benzin istasyonuna dizel ve kurşunsuz benzin tedarikinin durmasından dolayı geçici olarak hizmet veremeyeceğini açıklamıştı.
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