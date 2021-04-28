Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere: Covid-19 için aşı pasaportu çıkarıyoruz /28 Nisan 2021 20:24

İngiltere: Covid-19 için aşı pasaportu çıkarıyoruz

İngiltere, Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) telefon uygulamasını vatandaşlarının bu yaz uluslararası seyahat edebilmesine olanak verecek olan COVID-19 aşı pasaportu olarak kullanmayı planlıyor.

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İngiltere Ulaşım Bakanı Grant Shapps Sky News kanalına yaptığı açıklamada, “Aşı sertifikalarına dair, bunun (aşı pasaportunun) insanların randevu ayarlamak için kullandığı NHS uygulamasında olacağını doğrulayabilirim ve böylelikle uygulamadan aşı olduğunuz ya da test olduğunuz görülebilecek” dedi.

Dünya genelinde ülkeler seyahate izin verebilmek için COVID-19 aşısının yapıldığını kanıtlayacak bazı seçenekleri değerlendiriyorlar ancak havaalanları, sınır kurumları ve havayolları küresel bir standardın sağlanamayacağından endişe ediyorlar.

Aşı pasaportları diye adlandırılan sertifikalar, Avrupa Birliği’nde (AB) dijital sertifikadan, taranabilecek QR koduna kadar hatta İngiltere’de NHS telefon uygulamasına ya da bazı ülkelerde bir kağıt parçasına kadar değişiklik gösteriyor.
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