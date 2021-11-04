Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Covid-19 ilacının kullanımına izin veren ilk ülke oldu /04 Kasım 2021 15:07

İngiltere Covid-19 ilacının kullanımına izin veren ilk ülke oldu

ABD merkezli çokuluslu ilaç devi Merck'in Covid-19'un ağır etkilerini ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azaltan ilacına ilk kullanım onayı Britanya'dan geldi.

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İngiltere, koronavirüs ile mücadele kapsamında Merck ve Ridgeback Biotherapy tarafından ortaklaşa geliştirilen Covid-19 antiviral hapını dünyada onaylayan ilk ülke oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler için molnupiravir ilacının kullanımına onay verdi. Molnupiravir'in kullanımına ilişkin açıklama yapan kurum; semptomlar başladıktan sonraki beş gün içinde ilacın kullanılmasını tavsiye etti.

Ayrıca Merck, 2022'de en az 20 milyon, yıl sonuna kadar ise 10 milyon adet ilaç üretmeyi hedeflediğini duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da geçtiğimiz hafta, ilacın kullanımı için onay sürecini başlattığını duyurmuştu.

BM İLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Şirket ayrıca, Covid-19 ilacının patentini BM kuruluşu ile paylaşacak.  Firma, internet sayfasından yapılan bilgilendirmede, Covid-19'a karşı olumlu etkisi olduğu açıklanan "Molnupiravir" adlı ilacın patent hakkını, 100'den fazla ülkede kullanımı için BM ile iş birliği içindeki kar amacı gütmeyen The Medicines Patent Pool (MPP) isimli kuruluşla paylaştığını duyurdu.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI GEÇEN AY PAYLAŞILMIŞTI

Ağızdan alınan Molnupiravir isimli ilacın klinik sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan şirket, ilacın corona virüsü sebebiyle hastaneye yatış oranını yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığını duyurdu.

Merck’in yaptığı araştırma ve testlerde 775 Covid-19 hastasının katıldığı açıklandı. Merck’in geliştirdiği ilacı alan gruptakilerin yüzde 7.3’ü ilaçtan sonra hastaneye kaldırıldı. Fakat aynı araştırmada plasebo ilaç verilenlerde hastaneye yatış ve ölüm oranının yüzde 14.1 olduğu kayıtlara geçti.

Yetkililer, “Molnupiravir alan grupta Covid-19’a bağlı ölüm yaşanmazken, plasebo verilen grupta 8 kişi yaşamını yitirdi” açıklamasını yaptı. Merck ile ortaklık yapan Ridgeback’in CEO’su Wendy Holman ise, “Bu tür ilaçlar durumu ağır olan hastaların evlerinde Covid-19 tedavisi olmasının önünü açıyor” dedi.

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