Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de 16-17 yaşındakilere Covid-19 aşısı yapılacak /15 Ağustos 2021 16:38

İngiltere’de 16-17 yaşındakilere Covid-19 aşısı yapılacak

Okula dönme sürecinin yaklaştığı İngiltere'de 16-17 yaşlarındaki gençlere corona virüsü aşısı yapılmasına onay çıktı. Aşının yeterli bağışıklık sağlaması için gelecek hafta aşılama sürecinin başlayacağı açıklandı.

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Corona virüsü salgınına karşı çok aktif bir aşılama süreci geçiren İngiltere’de okulların açılmasına yakın bir süre kala 16-17 yaşlarındaki gençlere aşı yapılacağı açıklandı.

İngiliz Sunday Telegraph gazetesinde yer alan haberde aşının etkisini gösterebilmesi için gelecek hafta aşılama sürecinin başlayacağı kaydedildi. Bu sayede öğrenciler arasındaki bağışıklığı 1 Eylül’de ders zili çalana kadar oluşturmayı amaçlayan yetkililer bu sürecin kritik bir öneme sahip olduğunu duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, “Gelecek pazartesi yani 23 Ağustos’a kadar 16-17 yaşındakiler için ilk dozun hazır edilmesini ve o tarihten sonra da aşılama sürecinin başlamasını istedim. Bu aşıyı olmaları herkes için kritik bir öneme sahip. Lütfen aşınızı ertelemeyin. Aşınızı bir an önce olun ve kendinize, ailenize ve topluluğunuza ihtiyacımız olan korumayı sağlayarak özgürlüğün tadını çıkarın” dedi.
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