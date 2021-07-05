İngiltere’de 8 gündür felaketi yaşıyor

İngiltere’de Covid-19’a bağlı günlük vaka sayısı son 8 gündür 20 binin üzerinde seyrediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 334 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 930 bin 534’e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 9 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 231’e yükseldi.







YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 64’Ü TAMAMEN AŞILANDI





Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19’a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 45 milyon 351 bin 719 kişinin aşının ilk dozunu aldığı ve yetişkin nüfusun yüzde 86,1’inin ilk doz aşısını yaptırdığı belirtildi.





Toplamda 33 milyon 726 bin 362 kişiye aşının ikinci dozunun uygulanmasıyla yetişkin nüfusun yüzde 64’ünün tamamen aşılandığı aktarıldı.