İngiltere’de başbakanlığa kim vekalet ediyor?

Raab, Johnson'ın öncülü olan Eski Başbakan Theresa May ile de anlaşmazlık yaşadı ve getirildiği Brexit Bakanlığı'ndan dördüncü ayında istifa etti.

2010'da milletvekili seçildiğinden bu yana Raab'ın partisinin liderliğiyle ilişkisi inişli çıkışlı oldu.

Doğum tarihi: 25 Şubat 1974 (46 yaşında)





İşi: Dışişleri Bakanı, Esher and Walton Milletvekili





Eğitimi: Oxford ve Cambridge Üniversiteleri





Ailesi: Brezilyalı pazarlama yöneticisi Erika Ray ile evli, iki çocuğu var.





Siyaset öncesi kariyeri: Dışişleri Bakanlığı avukatı. Savaş suçlularının Lahey'de mahkemeye çıkması için uğraşan ekibin başındaydı.





Raab'ın babası, 1938'de Çekoslovakya'da Nazilerden kaçarak İngiltere'ye gelen bir Yahudiydi.





İngiltere'nin Buckinghamshire kentinde büyüyen Raab, Oxford'da hukuk lisansı, Cambridge'de ise hukuk yüksek lisansı yaptı.





Özel sektörde ve sonrasında Dışişleri Bakanlığı'nda avukatlık yaptıktan sonra 2006 yılında Brexit yanlısı Muhafazakar Parti vekili David Davis'e danışmanlık yaptı.





Ardından Brexit karşıtı Dominic Grieve'in ekibine katıldı.





Parlamentoya ilk olarak 2010'da giren Raab, bir yıl sonra bazı feministlerin "çirkin darkafalı" olduğunu söyleyerek dönemin İçişleri Bakanı There May'i kızdırmıştı.





May, aynı makalede erkeklerin de haksızlığa uğradığını yazan Raab'ı "cinsiyet savaşı körüklemekle" suçlamıştı.





Raab vekilliğinin ilk beş yılında partisi içinde önemli bir konumda değildi.





Karatede siyah kuşak sahibi olan Raab, 2015'te David Cameron'ın seçim zaferinin ardından Adalet Bakan Yardımcılarından biri oldu.





2016'daki referandum sırasında AB'den ayrılmak için başarılı bir kampanya yürüttü.





Bakanlık dönemi

Raab'ın 2017'deki "Gıda yardımı alan sıradan biri yoksulluktan mahzunlaşmış bir kişi değil, nakit akışı sıkıntısı yaşayan biridir" sözleri, dönemin Liberal Demokrat lideri Tim Farron tarafından bir hakaret olarak nitelendirilmişti.





Raab aynı yılın Haziran ayında hükümete Adalet Bakanlığı'nda geri döndü. Theresa May'in Ocak 2018'deki yeni bakanlar kurulunda Konut Bakanı olarak yer aldı. Bu, İngiltere'de kabinede yer almayan bakanlar içinde en önemli konumlardan biriydi.





Ve son olarak Brexit Bakanı Davis'in istifasının ardından onun yerine atanarak kabineye girdi.





Fakat Başbakan May ile ilişkisi sorunsuz ilerlemedi. Kasım 2018'de May'in Brexit tutumunu eleştirerek istifa etti.





Raab'ı istifaya götüren gerekçe, May'in Brexit anlaşmasında Kuzey İrlanda için öngördüğü ihtiyat maddesiydi



