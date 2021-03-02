Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de bir günde 343 kişi coronadan öldü /02 Mart 2021 21:24

İngiltere’de bir günde 343 kişi coronadan öldü

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 343 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 123 bin 296'ya yükseldi.İngiltere’de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 343 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 123 bin 296’ya yükseldiği belirtildi.

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Ülkede son 24 saat içinde 6 bin 391 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 188 bin 400’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 20,4 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 844 bin 98 kişinin ise aşının ikinci dozlarını aldığı belirtildi.

MUTASYONLU VİRÜS TAŞIYAN KİŞİLER ARANIYOR

Brezilya’da tespit edilen corona virüsü mutasyonun İngiltere’de 6 kişide tespit edilmesinden sonra hükümet, kimliği tespit edilemeyen 1 kişiyi aramaya devam ediyor.

Mevcut aşıların daha az etkili olduğu P.1 corona virüsü mutasyonunun taşıyıcısını tespit etmeye çalışan İngiltere hükümeti, test kitlerinin gönderildiği her hane ile iletişime geçildiğini aktardı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aramanın İngiltere’nin güneydoğusunda 379 haneye kadar daraldığını belirtti.

Mutasyonlu türün tespit edildiği diğer kişilerden 2’sinin İngiltere’nin güney Gloucestershire bölgesinden olduğu, 3 kişinin ise İskoçya’da olduğu biliniyor.

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