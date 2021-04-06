İngiltere’de can kaybı ve vaka sayısında düşüş

İngiltere’de Covid-19’a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybında düşüş devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 379 vaka kaydedildiği, toplam vaka sayısının ise 4 milyon 364 bin 529’a yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 20 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 882’ye yükseldi.







EN DÜŞÜK AŞI DOZU UYGULANDI





İngiltere’de Ocak ayından bu yana uygulanan Covid-19 aşı dozlarının en düşük seviyeye ulaştığı belirtildi. Dün yapılan aşılamalar ile 40 bin 744 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 64 bin 590 kişinin ise aşının ikinci dozunu aldığı belirtildi.





Sağlık Bakanlığı, toplamda 31 milyon 622 bin 367 kişinin aşının ilk dozunu aldığını belirterek, 5 milyon 496 bin 716 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığını açıkladı.





Sağlık Bakanı Matt Hancock sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, aşı olan herkese teşekkür ederek, “İngiltere genelinde her 5 yetişkinden 3’ünün aşılanmış olması harika bir haber. Ulusal çabamızla büyük adımlar atıyoruz” dedi.





“AŞI OLMAK ANAHTARDIR”





AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğu endişelerine yönelik açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aşı olmanın “anahtar şey” olduğunu ve İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) aşıyı yapmaya devam etmeyi önerdiğini belirtti. Johnson, aşı için davet edilen kişilerin aşı olmaları gerektiğinin de altını çizdi.





MHRA, geçtiğimiz günlerde AstraZeneca aşısının faydalarının zararlarından daha fazla olduğunu belirtmişti. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) güvenlik Komitesi ise AstraZeneca aşısının nadir görülen kan pıhtılaşma vakalarını inceleme başlattı.