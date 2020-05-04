Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere’de çarpıcı sigara araştırması: Corona yüzünden 300 bin insan bırakacak /04 Mayıs 2020 09:17

İngiltere’de çarpıcı sigara araştırması: Corona yüzünden 300 bin insan bırakacak

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden İngiltere'de yapılan bir araştırmada, salgının yarattığı panik sonrası 300 binden fazla insanın sigarayı bırakabileceği belirtiliyor.

SHABER3.COM

İngiltere’de Sigara ve Sağlık Eylemi (ASH) sivil toplum kuruluşu, corona virüsüyle mücade edilen dönemde çarpıcı bir ankete imza attı. Sigaranın virüse yakalanmada önemli bir faktör olduğu bilinirken, ankete 1004 kişi katıldı.

Anket sonuçlarına göre Birleşik Krallık genelinde corona virüsü krizi sürecinde 300 binden fazla kişi sigarayı bırakabilir. 550 bin kişinin sigarayı bırakmayı denediği, 2.4 milyon kişinin kullanımını azalttığı belirtiliyor.


Guardian’ın haberine göre ASH’in ışık tuttuğu verilerde, katılımcıların yüzde 2’si corona virüsü endişesiyle sigarayı bıraktığını, yüzde 8’i zaten bırakmaya çalıştığını, yüzde 36’sı azalttığını ve yüzde 27’si de bırakmayı düşündüğünü söyledi.


‘DAHA İYİ BİR ZAMAN OLAMAZ’

Anket sonuçlarının sevindirici olduğunu belirten ASH direktörü Dr. Nick Hopkinson, “Sigara bağışıklık sistemine zarar vererek enfeksiyonlarla mücadele etmeyi engelliyor. Elde edilen veriler sigara kullanımının Covid-19’a yakalanmada faktör olduğunu gösteriyor. Sigarayı bırakmak kalp krizi gibi diğer sağlık sorunlarının da görülme riskini azaltıyor” dedi.

Halk Sağlığı Merkezleri Birliği direktörü Ruth Tennant ise, “Sigarayı bırakmak için çok sayıda sebep var ama salgın sürecinde olduğumuz için daha önemli bir zaman olamaz” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere’de çarpıcı sigara araştırması: Corona... Sonraki Haber >>

Eğitim uçağı düştü

Eğitim uçağı düştü

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:31:45