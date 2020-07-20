Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere’de corona aşısı için flaş hamle! Üç şirketle birden anlaştılar /20 Temmuz 2020 10:15

İngiltere’de corona aşısı için flaş hamle! Üç şirketle birden anlaştılar

İngiltere iki potansiyel COVID-19 aşısından toplam 90 milyon doz almak için anlaşma imzaladı.

SHABER3.COM

Anlaşmaya göre İngiltere, Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıdan 30 milyon doz, Fransız şirket Valneva’nın ayrıca geliştirdiği aşıdan 60 milyon doz alacak. Aşının etkili ve uygun olduğu kanıtlanırsa İngiltere 40 milyon doz daha alabilecek.

İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada anlaşmaların mali değeri yer almadı.

İngiltere, daha önce AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi ortaklığıyla 100 milyon doz potansiyel aşı geliştirmesi için anlaşma imzalamıştı.

ANTİKOR DA ALACAKLAR

COVID-19’a karşı henüz işe yarayan bir aşı bulunmuyor ve uzmanlar salgının kontrol altına alınması için aşının gerekli olduğunu söylüyor.

İngiltere, aynı zamanda aşı yapılması mümkün olmayan kişiler için antikor almak üzere AstraZeneca ile de anlaşma yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere’de corona aşısı için flaş hamle! Üç... Sonraki Haber >>

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Çölün ortasında ilginç kaza

Çölün ortasında ilginç kaza

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:15:31