Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de coronaya bağlı günlük can kaybında rekor /21 Ocak 2021 19:12

İngiltere’de coronaya bağlı günlük can kaybında rekor

İngiltere'de corona virüsü nedeniyle son 24 saatte bin 820 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 93 bin 290'a yükseldi. Ülkede salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

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İngiltere’de corona virüsü (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 820 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 93 bin 290’a yükseldiği belirtildi. Son 24 saat içinde 38 bin 905 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 505 bin 754’e yükseldi.

Covid-19 salgını nedeniyle Avrupa’daki en yüksek ölüm sayısının kayıtlara geçtiği İngiltere’de hükümetin baş bilimsel danışmanı Patrick Vallace, hastanelerin kapasitesi dolmaya devam ettikçe Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) üzerinde muazzam bir baskı olduğunu ve hastanelerin savaş bölgesi gibi göründüğünü söyledi.

Vallace, “Parkta yürüyüşe çıktığınızda pek öyle görünmeyebilir ancak hastaneye gittiğinizde savaş alanı gibi görünüyor” ifadesinde bulundu. Vallace, kısıtlamaları gevşetmenin hata olacağını da sözlerine ekledi.

İngiltere’de Covid-19 salgınında ölüm bilançosunun 100 bine yaklaşması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, krize karşı yavaş tepki vermekle, yeterli koruyucu ekipman sağlamamakla ve test sisteminin iyi kullanılmaması ile eleştirildi.


Başbakan Johnson, eleştirilere “Salgının ortasında bir soruşturmaya yoğunlaşma fikri bana pek mantıklı gelmiyor” ifadesinde bulunarak, corona virüsü salgını ile başa çıkma konusundaki soruşturma çağrılarını reddetti.

Öte yandan İngiltere’de hükümetin verilerine göre, toplamda 4,6 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı belirtildi. 
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