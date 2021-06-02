İngiltere’de 'Covid Zabıtaları' dönemi





Londra’nın eğlence merkezi Soho’da mekanlar iş yapıp, geçen işsiz zamanları telafi edebilsin diye masalar caddeye atıldı. İçkili mekanlarda Corona tedbirlerine uyulmasını sağlama işi de ‘Covid Zabıtalarına’ düştü.





Mekanın müdavimleri, kalabalığın arasında belli belirsiz fark ettikleri mavi yelekli yeni görevlilere yabancı kaldı. Görüşlerine başvurduğumuz bazıları böyle bir denetim mekanizmasının gerekli ve işe yarayabileceği düşüncesinde; ancak tamamen gereksiz bulanlar da var.







Üniformalarında “Covid Marshal” yazan bu görevliler, belediyelerin işe yeni başlattığı zabıtalar. Hazır normalleşmeye başlamış, işletmeler çalışmaya, ekonominin çarkları dönmeye başlamışken, Başbakan Boris Johnson’ın karantina günlerine dönmemek için imza attığı icraatlardan biri de bu oldu. İngiltere’nin salgın önleme bütçesine Nisan’da eklenen 400 milyon sterlinlik fondan; bu yeni zabıtalar için 30 milyon sterlinlik bir pay ayrıldığı bildirildi.





“Tedavi olanların sayısı 870’e düştü”





Şimdiye kadar 39 milyondan fazla kişinin ilk doz aşısı ve 25 milyon kişinin de iki dozunu birden tamamlayan İngiltere, aşı programına çok güveniyor ve artık eski karantina günlerine dönmek istemiyor. Aslında bu başarının rakamsal göstergeleri yetkililerin her açıklamasında var. Örneğin hastalığın zirve yaptığı Ocak ayında 39 bini aşkın kişi hastanelik olmuşken, şimdi tedavide yalnızca 870 kişi olduğu.





“Hint varyantı üçüncü dalganın erken dönemini başlattı”





Şimdi İngiltere bazı noktalarda patlak veren Corona virüsün Hint varyantını zapt etmeye çalışmakla meşgul. Manchester Üniversitesi’nden Profesör Ravi Gupta’ya göre İngiltere aslında şu anda çok korktuğu üçüncü dalganın erken dönemlerinde. Günlük vaka sayıları 2 binlerdeyken şimdi 3 binin üzerine çıktı. Bu vakaların dörtte üçü Hint varyantı diye tanımladıkları türden. Eğer korkulduğu hızla ilerlerse İngiltere’nin 21 Haziran’daki ‘özgürlük’ gününe, her an bir erteleme ya da bir tedbirlerde güncelleme yapılabilir.