İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’nin Londra kentindeki bir amatör maçta, hakem Satyam Toki, futbolcu tarafından saldırıya uğradı. Yaptığı hareket sonrası bir futbolcuya kırmızı kart gösteren Satyam Toki, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Hakemin yüzüne yumruklar savurmaya başlayan futbolcu, Satyam Toki’yi hastanelik etti.





Sahada öldürüleceğinden korktuğunu belirten Satyam Toki “Futbolcu takı takıyordu. Bu nedenle kaşım açıldı. Bu benim hatam… Maçtan önce bunu kontrol etmeliydim. Kör olmadığım ya da beyin kanaması geçirmediğim için şanslıyım” dedi.





Yaşanan olayı da anlatan Satyam Toki “Olay yaptığı hareket sonrası futbolcuya kırmızı kart göstermem sonrasında başladı. Futbolcu bir anda sinirlenerek, yüzüme üç kez yumruk attı. Sonra bana yeniden saldırmaya çalıştı. Diğer futbolcular ona engel oldu. Sonra sahadan çıkarıldı” ifadelerini kullandı.





