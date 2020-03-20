İngiltere’de halka açık alanlar kapatıldı

Çin’de başlayan ve Avrupa’yı da etkisi altına alan Corona virüsü salgını (COVID-19) İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya’dan sonra İngiltere’de de etkisini artırdı.







Gittikçe yayılan virüse karşı İngilizler özellikle başkent Londra’da sokakları boşaltırken bar ve kafelerin hâlâ açık olması dikkat çekmişti. Bugün açıklanan bir kararla halka açık alanların da kapatıldığı duyuruldu.





ÜCRETLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ HÜKÜMET ÖDEYECEK





İngiltere’de bütün okullar kapatıldıktan sonra şimdi de sinema, lokanta, kafe ve barlar gibi halka açık alanların kapatıldığı duyuruldu.





Başbakan Johnson tarafından canlı yayında açıklanan Corona virüsü tedbirlerine göre kapatılan mağazalarda çalışanların ücretlerinin yüzde 80’i hükümet tarafında üstlenilecek.