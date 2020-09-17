Samanyolu Haber /Gündem / 'İngiltere’de ikinci bir karantina felaket olur' /17 Eylül 2020 08:56

'İngiltere’de ikinci bir karantina felaket olur'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin hem ekonomik hem de sağlık sistemi açısından ikinci bir karantina ve kısıtlama kararını kaldıramayacağını söyledi.

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İngiltere’de son 24 saatte tespit edilen vakaların ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Boris Johnson şöyle konuştu:

* İkinci bir karantinanın mali sonuçlarının felaket olacağını düşünüyorum. Ama hastalığı yeneceğimizden emin olmalıyız.

* Altı kuralına karşı çıkan veya hükümetin bireysel özgürlüklere karşı çok sert olduğunu söyleyen insanlarla empati kuruyorum ama bu hastalığı yenmeliyiz

İNGİLTERE’DE SON DURUM

İngiltere’de son 24 saatte 3 bin 991 kişide daha corona virüsü tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 378 bin 219´’a ulaşırken 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 41 bin 684’e çıktığı açıklandı. 
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