'İngiltere’de ikinci bir karantina felaket olur'

İngiltere’de son 24 saatte tespit edilen vakaların ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Boris Johnson şöyle konuştu:





* İkinci bir karantinanın mali sonuçlarının felaket olacağını düşünüyorum. Ama hastalığı yeneceğimizden emin olmalıyız.





* Altı kuralına karşı çıkan veya hükümetin bireysel özgürlüklere karşı çok sert olduğunu söyleyen insanlarla empati kuruyorum ama bu hastalığı yenmeliyiz





İNGİLTERE’DE SON DURUM





İngiltere’de son 24 saatte 3 bin 991 kişide daha corona virüsü tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 378 bin 219´’a ulaşırken 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 41 bin 684’e çıktığı açıklandı.