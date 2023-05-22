Samanyolu Haber /Politika / İngiltere’de ilk günde kullanılan oy sayısı ilk turun iki katını geçti /22 Mayıs 2023 08:10

İngiltere’de ilk günde kullanılan oy sayısı ilk turun iki katını geçti

Seçimlerin ilk turundaki katılım oranıyla da dikkat çeken İngiltere bu kez kendi rekorunu ikiye katlayarak geçti.

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İlk turun ilk gününde kullanılan oy sayısı 7 bin 271 iken ikinci turun ilk gününde bu rakam 17 bin 621 olarak kayda geçti. İlk günler arasındaki fark iki kattan daha da fazla.

VOA Türkçe’ye konuşan seçmenler neredeyse hiç kuyruğa girmeden çabuk bir şekilde oy kullanıp çıkabildiklerini söyledi.

Türkiye’nin İngiltere Büyükelçisi Koray Ertaş, VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlarken yoğun kalabalığı karşılamak için çalışan büyükelçilik ve başkonsolosluk personeline, İngiltere’de bulunan öğretmen ve din görevlilerine teşekkür etti.

Londra, Manchester ve Edinburgh’da sürdürülen yurt dışı seçim çalışmaları Mayıs’ın 24’üne kadar devam edecek. Leicester kentindeki sandıklar ise Pazar gecesi saat 22’de kapanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda İngiltere’de kullanılan oyların yüzde 79,4’ünü Kılıçdaroğlu, yüzde 18,25’ini ise Erdoğan almıştı.
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