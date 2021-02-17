Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de karantinadan çıkış haritası 22 Şubat’ta açıklanacak /17 Şubat 2021 21:00

İngiltere’de karantinadan çıkış haritası 22 Şubat’ta açıklanacak

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 738 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 118 bin 933'e yükseldi.İngiltere’de corona virüsü (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 738 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 118 bin 933’e yükseldiği belirtildi.

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Ülkede son 24 saat içinde 12 bin 718 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 71 bin 185’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise, şu ana kadar 15,9 milyon vatandaşın Covid-19’a karşı aşılandığı belirtildi.

22 ŞUBAT’TA KARANTİNADAN ÇIKIŞ İÇİN YOL HARİTASI AÇIKLANACAK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Covid-19 nedeniyle uygulanan karantinanın kaldırılması ve kısıtlamaların hafifletilebilmesi için “veriler odağında” hareket edileceğini belirtti. 22 Şubat’ta karantinadan “çıkış yol haritasını” açıklayacağını belirten Başbakan Johnson, “Gevşetilmenin aşamalar halinde yapılması gerektiğini ve tarihlere değil verilere odaklanmak gerektiğini” ifadelerini kullandı. Johnson, ağırlama merkezlerinde virüs bulaşma riskinin daha fazla olduğuna dikkat çekti.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDE AŞI DENEMELERİ BAŞLATILDI

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının çocuklar üzerindeki etkililiğini ve bağışıklık tepkisini değerlendirmek için denemeler başlatıldı. 6 ile 17 yaşları arasında toplamda 300 gönüllünün katılacağı denemelerde, katılımcılara 4 veya 12 hafta arayla aşının ikinci dozu uygulanacak.

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