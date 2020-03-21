İngiltere’de korona tedbirleri kapsamında çalışanların maaşının yüzde 80’ini devlet ödeyecek

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemleri açıkladı. Ülke tarihinde ilk kez iş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşının yüzde 80’inin ayda 2 bin 500 pound kadarının devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.













İnsanların işlerini kaybetmekten endişe duyduğunu bildiklerini anlatan Sunak, salgına karşı uygulanacak ekonomik müdahalenin çalışanların işlerini ve gelirlerini de koruyacağını aktardı.





Maliye Bakanı’nın açıkladığı önlemler şu şekilde:





İşe gitmeyen çalışanların maaşlarını tavanı maaşın yüzde 80’i ve 2 bin 500 pound olmak üzere hükumet ödeyecek.

Haziran ayının sonuna şirketlerin önümüzdeki çeyrek KDV ödemeleri ertelenecek. Bu ekonomiye 30 milyar pound verilmesi anlamına geliyor.

Bireylerin gelir vergisi ödemeleri ertelenecek.

Şirketlere işleri sekteye uğradığı için verilecek kredilere 12 ay boyunca faiz uygulanmayacak.

Sosyal güvenlik ödemeleri önümüzdeki 12 ay boyunca bin pound artacak.