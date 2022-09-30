Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de Kral 3. Charles'lı yeni madeni paralar görücüye çıktı /30 Eylül 2022 12:44

İngiltere’de Kral 3. Charles'lı yeni madeni paralar görücüye çıktı

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle Birleşik Krallık'ta kullanılan paraların üstündeki portreler değişmeye başladı. Kraliyet Darphanesi, bugün Kral 3. Charles'ın portresinin olduğu 50 kuruşluk (pence) madeni para ile 5 poundluk hatıra madeni paraları kamuoyuna bugün tanıttı.

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Britanya Krallığı için 1100 yıldır para basan Kraliyet Darphanesi, İngiliz heykeltıraş Martin Jennings tarafından tasarlanan ve Kral Charles tarafından bizzat onaylanan 50 kuruşluk madeni para ile 5 poundluk hatıra madeni paraları kamuoyuna tanıttı.


50 kuruş madeni paradaki Kral Charles’ın portresi, İngiltere Krallarının geleneğine uygun olarak taçsız tasvir edildi. Hatıra madeni paralar, 3 Ekimden itibaren Kraliyet Darphanesi tarafından para koleksiyoncularına satılacağı ve 50 kuruşluk madeni paraların ise yıl sonundan önce genel kullanım için dolaşıma sokulacağı ifade edildi.

Hatıra madeni para olarak tasarlanan koleksiyonda Kral Charles’ın yanı sıra merhum Kraliçe Elizabeth’in de tasvirlerinin olduğu belirtildi.
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