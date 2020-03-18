Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de okullar tatil edildi! /18 Mart 2020 21:23

İngiltere’de okullar tatil edildi!

İngiliz basınında yer alan habere göre, İngiltere'de okullar Corona virüsü nedeniyle yeni bir karara kadar tatil edildi.İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson, yaptığı açıklamada okulların Cuma gününden itibaren kapalı olacağını belirtti.

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İngiltere’deki toplam vaka sayısı 2626 olarak kayıtlara geçti.Worldometers’in verilerine göre, ülkede toplamda 104 kişinin öldüğü ifade edildi.

BİR TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Virüs nedeniyle İngiltere'de yaşayan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.North Middlesex Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kahramanmaraşlı (51) Hayri Ergönül'ün bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaklaşık 1 haftadır tedavi gören Ergönül'e Corona virüsü semptomları göstermesi üzerine yapılan test pozitif çıkmıştı.Şeker hastası olduğu belirtilen Ergönül'ün eşi de yetkililer tarafından karantinaya alınmıştı.

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