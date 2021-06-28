Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de patlama ve yangın /28 Haziran 2021 19:21

İngiltere’de patlama ve yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Elephant and Castle tren istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiği istasyonda patlama sesi de duyuldu.

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İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Elephant and Castle tren istasyonunda çıkan yangın yetkilileri harekete geçirdi.Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına 70 yakın itfaiye eri görevlendirildi.Yangının ardından dumanlar bölgeyi kaplarken, halkın evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları istendi. Trenlerin bölgeden geçişi de durduruldu.

Southwark Polis Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meydana gelen olayın terörle ilgili olmadığının düşünüldüğü aktarıldı.

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