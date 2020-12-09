İngiltere’de Pfizer-BioNTech aşısı alarmı: İki kişide reaksiyon görüldü!

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, başta Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği olmak üzere aşı çalışmaları salgını bitirmek için umut vadediyor.

Söz konusu aşı için Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin incelemeleri devam ederken, aşıya onay veren ilk ülke olan İngiltere’de tarihin en büyük aşılama kampanyası dün itibarıyla başladı.

90 yaşındaki Margaret Keenan’ın aşı olan ilk kişi olduğu ülkede, salgınla mücadelede başı çeken sağlık çalışanları da öncelik listesinde. İngiliz medyası dün aşı olan iki sağlık çalışanında alerjik reaksiyonlar meydana geldiğini duyurdu.









DURUMLARI İYİYE GİDİYOR





Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bunun üzerine bir açıklama yaparak olayı doğrularken, ciddi alerjik geçmişi olanların bu aşamada aşı olmaması gerektiğini duyurdu. NHS, alerjik reaksiyon gösteren her iki kişinin de adrenalin enjektörü taşıdığını ve durumlarının iyiye gittiğini belirtti.





‘KANITLARDA EKSİKLİK VAR’





Öte yandan ülke genelindeki aşı sürecini yöneten Sir Patrick Vallance'tan bugün endişe verici açıklamalar gelmişti. Vallance aşının ne kadar faydalı olduğunun henüz tam olarak bilinmediğini söyleyerek, “Gelecek kış aylarında da maske takılmasını öngörüyoruz çünkü aşının hastalığın bulaşmasını engelleyip engellemediğine dair kanıtlarda eksiklik var” dedi.