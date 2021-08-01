İngiltere’de son 24 saatte 24 bin 470 vaka

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19’a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 38 bin 858 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 851 bin 145 kişinin aşılandığı belirtildi.







Son 24 saatte 212 bin 159 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 38 milyon 345 bin 841 kişinin tamamen aşılandığı aktarıldı. Verilere göre, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 88,6’sına aşının ilk dozu, yüzde 72.5’ine ise aşının her iki dozu uygulanmış oldu.





EKONOMİ BAKANINDAN KISITLAMA ÇAĞRISI





İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, Covid-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesine yönelik İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a yazılı bir talepte bulundu.





Sunak’ın mektubunda Birleşik Krallık’ın sınır politikasının “uluslararası rakipler ile uyumlu olmadığı” ve turizm sektörünün yaz ayını kurtarmak için çok kısa zamanı olduğu yönünde ifadelerin bulunduğu belirtildi.





Sunak, mevcut kısıtlamaların ekonomiye ve özellikle turizm sektörüne zarar verdiğini belirterek, aşılama programındaki başarı ile kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik çağrıda bulundu.



