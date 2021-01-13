İngiltere’de süpermarkette aşılama dönemi

Corona virüsü salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, onay alan aşılarla pandemiyle mücadele tüm hızıyla sürüyor.







Pfizer-BioNTech aşısına ilk onayı veren ve toplu aşılama programına ilk geçen ülke olan İngiltere’de çalışmalar hızlanıyor. AstraZeneca ve Moderna aşılarına da onay verilen ülkede, ilk olarak sağlık çalışanları ve risk grubundaki yaşlılar aşılanıyor.





Daha çok kişiye ulaşmak için dozlar arasındaki sürenin uzatılması tartışmalarının da yürütüldüğü İngiltere’de, aşı merkezleriyle ilgili önemli bir adım atıldı.





ECZANE BÖLÜMÜNDE YAPILACAK





Ülkenin en büyük süpermarket zincirlerinden ASDA, aşı uygulama noktaları arasına girmeye hazırlanıyor. Pilot uygulama Birmingham’da başlıyor. 25 Ocak itibarıyla market içindeki eczane bölümünde çalışanlar tarafından Pfizer-BioNTech aşısı uygulanacak. Uygulama başarılı olduğu takdirde şubelerin kapsamı genişletilecek.





Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından aşı sırası geldiği yönünde mektup alan kişiler, market şubesini seçtikten sonra aşısını olabilecek.