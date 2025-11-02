Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de trende kabus: Bıçaklı saldırganlar çok sayıda kişiyi yaraladı /02 Kasım 2025 11:55

İngiltere’de trende kabus: Bıçaklı saldırganlar çok sayıda kişiyi yaraladı

İngiltere’de Stevenage kasabasından Peterborough’a doğru seyir halindeki bir trende yaşanan bıçaklı saldırı ülkeyi sarstı. Yerel saatle 19.39’da gerçekleşen olayda, Londra Kuzey Doğu Demiryolu’na ait tren Huntingdon istasyonunda durduruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıda çok sayıda yolcunun yaralandığını ve iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İngiliz Ulaştırma Polisi, trenin içinde büyük bir bıçak taşıyan saldırganın yolculara rastgele saldırdığını bildirdi. Görgü tanıkları, saldırı sırasında bazı yolcuların tuvaletlere saklanarak kurtulmaya çalıştığını belirtti. Sky News’e konuşan Gavin isimli bir yolcu, “Bir kişi kanlar içinde bizim vagona girdi ve ‘Bıçakları var, bıçaklandım’ dedi. Her yerleri kan içindeydi” ifadelerini kullandı.

Yaralanan 10 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Londra Kuzey Doğu Demiryolu, Doğu Yakası Ana Hattı’ndaki tüm seferleri durdurdu ve yolculara seyahat etmekten kaçınmaları yönünde uyarı yaptı.

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Huntingdon’daki bıçaklama olaylarını duymaktan derin üzüntü duydum. Düşüncelerim etkilenen herkesle birlikte. İki şüpheli derhal gözaltına alındı. Bu erken aşamada yorum ve spekülasyondan kaçınılması çağrısında bulunuyorum.”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın “korkunç” olduğunu belirtti:

“Huntingdon yakınlarında bir trende yaşanan korkunç olay derin kaygılara yol açtı. Düşüncelerim etkilenen herkesle birlikte ve acil servis ekiplerine müdahaleleri için teşekkür ediyorum. Bölgede bulunan herkesin polisin uyarılarına uyması gerekiyor.”

Olayın ardından tren seferlerinde büyük aksaklık yaşanırken, yetkililer soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve kamuoyunun resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguladı.
