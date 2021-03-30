Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de vaka sayıları ve can kaybında düşüş sürüyor /30 Mart 2021 20:46

İngiltere’de vaka sayıları ve can kaybında düşüş sürüyor

İngiltere'de corona virüsü salgınında son 24 saatte 4 bin 40 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 341 bin 736'ya yükseldi.

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İngiltere'de vaka ve can kayıplarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İngiltere’de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 56 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 126 bin 670’e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 4 bin 40 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 341 bin 736’ya yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 30 milyon 680 bin 948 doz Covid-19 aşısı uygulandığı, 3 milyon 838 bin 10 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

NOVAVAC AŞISININ ONAYLANMASI BEKLENİYOR

İngiltere’de Novavax Covid-19 aşısı denemelerinin baş araştırmacısı Profesör Paul Heath, aşının haftalar içinde onaylanabileceğini belirtti. “Muhtemelen Nisan sonunda” aşının onaylanmasını beklediğini ifade eden Heath, İngiltere’nin 4. aşısı olmaya hazırlanan Novavax aşısının İngiltere’nin güneyinde görülen varyanta karşı yüzde 85 etkili olduğunu belirtti.

NÜFUSUN YARISINDA CORONAYA KARŞI ANTİKOR MEVCUT

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık genelindeki nüfusun yarısının aşı veya enfeksiyon yoluyla Covid-19’a karşı antikora sahip olduğu belirtildi. ONS tarafından yapılan araştırmada, Birleşik Krallık nüfusundaki antikorların çoğunun aşı yoluyla mevcut olduğu da kaydedildi.
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