İngiltere’de vakalar Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı

Imperial College London’ın araştırmasında, başkent Londra’da Ocak ayından bu yana corona virüsü vakalarındaki düşüşün yüzde 80’i bulduğu tespit edildi. Araştırmaya göre, 4-13 Şubat tarihleri arasında İngiltere’de her 200 Covid-19 testinden birinin sonucu pozitif çıktı. Bu oran, geçen yıl Eylül ayı sonlarındaki düzeyle benzerlik gösteriyor.







BBC Türkçe’de yer alan habere göre, rastgele seçilen kişilerle yapılan 85 bin testin incelendiği çalışmada, sosyal mesafe ve kısıtlamaların salgının yayılmasını önlemede büyük etkisi olduğu sonucuna varıldı. Ancak araştırmada salgının yayılma düzeyinin hala yüksek olduğuna da dikkat çekildi.





20 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR





Araştırma ekibinin başındaki Prof. Paul Elliott, vaka sayılarındaki düşüşün “ümit verici” olduğunu söyledi. Ekibe göre İngiltere’de virüs bulaştırma katsayısı 0,72 düzeylerine kadar indi. R0 olarak bilinen bu katsayı, Ekim ayından bu yana 1’in üzerindeydi. Vaka sayıları ve hastaneye başvurular azalsa da, İngiltere’de hala 20 binden fazla kişi Covid nedeniyle hastanelerde tedavi görüyor.





Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, yoğun bakım kapasitesinde yüzde 83 düzeyinde seyreden doluluk oranı, 14 Şubat haftasında yüzde 80’e düştü. Toplam 6 bin yoğun bakım yatağından 4 bin 800’ü dolu. Öte yandan ülkedeki aşı programı da devam ediyor. İngiltere’de 16 milyondan fazla kişiye corona virüsü aşısının ilk dozu yapıldı.





İNGİLİZ HÜKÜMETİ AŞI HEDEFİNİ TUTTURDU





Hükümet, 15 Şubat’a kadar 70 yaş üstü ve risk taşıyan gruplardan oluşan 15 milyon kişiye aşı yapma hedefini tutturdu. Vaka sayılarının düşmesi ve aşı programının mesafe kat etmesi üzerine hükümetin Covid kısıtlamalarını gevşetmesi gündeme gelmeye başladı.









Başbakan Boris Johnson ise buna yalnızca verilerin ışığında karar verilebileceğini söyleyerek gevşemenin “dikkatli şekilde” gündeme alınacağını söyledi. Johnson’ın Pazartesi günü kısıtlamaların gevşetilmesiyle ilgili yol haritasını açıklaması bekleniyor.