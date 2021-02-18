Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de vakalar Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı /18 Şubat 2021 20:32

İngiltere’de vakalar Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı

İngiltere'de corona virüsü vaka sayısı Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı. Bilim insanları, İngiltere genelinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasının ardından vaka sayısında büyük bir düşüş görüldüğünü söylüyor.

SHABER3.COM

Imperial College London’ın araştırmasında, başkent Londra’da Ocak ayından bu yana corona virüsü vakalarındaki düşüşün yüzde 80’i bulduğu tespit edildi. Araştırmaya göre, 4-13 Şubat tarihleri arasında İngiltere’de her 200 Covid-19 testinden birinin sonucu pozitif çıktı. Bu oran, geçen yıl Eylül ayı sonlarındaki düzeyle benzerlik gösteriyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, rastgele seçilen kişilerle yapılan 85 bin testin incelendiği çalışmada, sosyal mesafe ve kısıtlamaların salgının yayılmasını önlemede büyük etkisi olduğu sonucuna varıldı. Ancak araştırmada salgının yayılma düzeyinin hala yüksek olduğuna da dikkat çekildi.

20 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Araştırma ekibinin başındaki Prof. Paul Elliott, vaka sayılarındaki düşüşün “ümit verici” olduğunu söyledi. Ekibe göre İngiltere’de virüs bulaştırma katsayısı 0,72 düzeylerine kadar indi. R0 olarak bilinen bu katsayı, Ekim ayından bu yana 1’in üzerindeydi. Vaka sayıları ve hastaneye başvurular azalsa da, İngiltere’de hala 20 binden fazla kişi Covid nedeniyle hastanelerde tedavi görüyor.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, yoğun bakım kapasitesinde yüzde 83 düzeyinde seyreden doluluk oranı, 14 Şubat haftasında yüzde 80’e düştü. Toplam 6 bin yoğun bakım yatağından 4 bin 800’ü dolu. Öte yandan ülkedeki aşı programı da devam ediyor. İngiltere’de 16 milyondan fazla kişiye corona virüsü aşısının ilk dozu yapıldı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ AŞI HEDEFİNİ TUTTURDU

Hükümet, 15 Şubat’a kadar 70 yaş üstü ve risk taşıyan gruplardan oluşan 15 milyon kişiye aşı yapma hedefini tutturdu. Vaka sayılarının düşmesi ve aşı programının mesafe kat etmesi üzerine hükümetin Covid kısıtlamalarını gevşetmesi gündeme gelmeye başladı.


Başbakan Boris Johnson ise buna yalnızca verilerin ışığında karar verilebileceğini söyleyerek gevşemenin “dikkatli şekilde” gündeme alınacağını söyledi. Johnson’ın Pazartesi günü kısıtlamaların gevşetilmesiyle ilgili yol haritasını açıklaması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere’de vakalar Ocak ayından bu yana üçte iki... Sonraki Haber >>

Regaip Kandili Duası

Regaip Kandili Duası

İtalya'da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

Kaçan inek hastaneyi dağıttı

Kaçan inek hastaneyi dağıttı

Gasp edilen telefonunu karate filmlerindeki gibi aldı

Gasp edilen telefonunu karate filmlerindeki gibi aldı

İki kamyon benzin istasyonuna daldı

İki kamyon benzin istasyonuna daldı

Buz tutan kanalda paten yapmak tehlikelidir

Buz tutan kanalda paten yapmak tehlikelidir

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

AKP Kongresi karıştı! "Parti zenginler kulübü haline geldi”

AKP Kongresi karıştı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:04:00